Kolšrajber, trenutno 80. teniser sveta, do pobede je stigao nakon dva sata igre i u narednom kolu čeka pobednika meča Novak Đoković - Malek Džaziri u kojem Srbin vodi sa 1:0 u setovima.



U drugo kolo plasirao se i ruski teniser Karen Hačanov koji je bio bolji od Kazahstanca Mihaila Kukuškina as 7:6, 6:1.



Dalje je prošao još jedan ruski teniser, Andrej Rubljov. On je bio bolji od Italijana Lorenca Musetija sa 6:4, 6:4.



Protivnik Rubljova u drugom kolu biće pobednik meča Filip Krajinović - Žoao Sousa.