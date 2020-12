Doneli odluku za Australijan open, kako će Novak postupiti?

Novak Đoković je tražio od lokalnih vlasti da se igrači koji će nastupati na Australijan openu nađu u Australiji od decembra meseca, ali se to neće desiti jer će turnir, po svemu sudeći, početi tek 8. februara.



Prema ranije utvrđenom rasporedu Australijan open je trebalo da bude na programu 18. januara, ali se to neće desiti, a zbog striktnih pravila u Australiji, teniseri neće moći da uđu u zemlju sve do kraja decembra.



Akteri će morati da dođu od 15. januara, a onda će se sprovesti potrebno testiranje kako bi se napravio "mehur".



Postoji još dosta rigoroznih pravila koja su već propisana za sve tenisere, tiče se boravka u teretanama, na terenu, pa čak i van hotelske sobe. Ponašanje trenera je takođe bitno, a samo jedan će imati pravo na trening sa teniserom.



Novak je najbolji teniser u istoriji Australijan opena sa čak osam trofeja, znamo svi da mu je omiljeni turnir i voleli bismo i ovoga puta da ga gledamo tamo.



Nadamo se da će tako i biti...