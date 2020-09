Dominik Tim, šampion US Opena ili jednooki kralj u carstvu slepih?

Tim je do svoje prve grend slem titule stigao posle sjajnog preokreta i tako postao prvi teniser posle 71 godine koji je slavio u Njujorku nakon što je izgubio prva dva seta.



Takodje, postao je 55. grend slem šampion u Open eri, 150. ukupno, ali i pridružio se Tomasu Musteru (Rolan Garos, 1995) kao jedini Austrijanac koji je podigao grend slem trofej.



Njemu je ovo bilo četvrto grend slem finale, u prethodna tri dva puta je gubio od Rafaela Nadala na Rolan Garosu i od Novaka Djokovića na ovogodišnjem Australijan openu.



Na drugoj strani, Zverev je igrao u prvom finalu.



"Upoznali smo se 2014. godine, odmah smo postali veliki prijatelji, a potom se razvilo i naše rivalstvo. Obojica smo postigli velike stvari na terenu i van njega. Neverovatno je koliko smo daleko došli i to putovanje nas je dovelo do toga da podelimo ovaj trenutak. Voleo bih da danas imamo dva pobednika. Obojica smo to zaslužili", rekao je Tim na ceremoniji dodele pehara.



Zverev je bolje ušao u meč, poveo je sa 2:0 u setovima i imao je 2:1 u trećem setu uz brejk prednosti. Tim je tada podigao nivo igre, pa je uz dva brejka prvo osvojio treći set, a potom i četvrti za šta mu je bio dovoljan jedan brejk.



U petom setu vodila se velika borba. Zverev je imao prednost od 5:3 i servirao je za meč, ali je Austrijanac uspeo da veže tri gema i preokrene na 6:5, pa je i on došao u priliku da servira za titulu.



Medjutim, ni on nije uspeo, Zverev mu je oduzeo servis i odveo finale u odlučujući taj-brejk koji je na kraju pripao Timu sa 8:6.







Ali, niko neće pamtiti titulu, osim samog Austrijanca. Ona će zauvek ostati u senci bruke koja se dogodila i eliminacije Novaka Đokovića. Način na koji su organizatori reagovali, sakrivši se iza pravila koja svojevremeno nisu poštovana kada je Federer pogodio klinca skupljača lopti, ostavio je mrlju na titulu Austrijanca, iako naravno njemu ne treba ništa oduzeti, na kraju iskoristio je priliku.





Što se drugih stvari tiče, jasno je, ostao je gorak ukus, još jedan dokaz da, bez obzira na glumljenu političku korektnost i birane reči, pravila nisu ista za sve.





Ceh je ovoga puta platio Novak Đoković, veliki šampion, sledeći put kada se desi, ponovo će na meti biti neko iz malih zemalja...