Dok Novak prolazi kroz dramu, Nadal najavljuje svoj NAJBOLJI tenis u finalu!

Rafael Nadal je prvi finalista Rolan Garosa, savladao je danas Dijega Švarcmana sa 3:0 i sada čeka ime rivala, a to će biti bolji iz duela Novaka Đokovića i Stefanosa Cicipasa, gde peti set odlučuje iako je Novak imao vođstvo od 2:0 u setovima i pregršt prilika da mnogo ranije reši ovaj meč.





Ipak, ko god da dobije ovaj polufinalni meč, ko god da mu bude rival, ''Kralj šljake'' najavljuje da će u finalu igrati svoj najbolji tenis. Pogotovo ako mu rival bude Novak.







''Ne znam, videćemo sve u nedelju. Ne mogu da predvidim budućnost, zar ne? Jedino što znam ako budem igrao sa Novakom je da ću morati da igram najbolji tenis. Bez toga, situacija je veoma teška. Znam da je ovo teren na kojem sam igrao dobro veoma dug period, tako da to pomaže. Ipak, i on ima ovde sjajan skor, bio je u završnici skoro svaki put kad bi igrao.



Novak je jedan od najtežih mogućih rivala, ali ja sam tu da odigram najbolje što mogu. Volim da igram po ovom scenariju. Znam kako da napravim korak unapred. Mislim da sam to uradio i danas. Za nedelju to neće biti dovoljno. Potreban mi je novi scenario. To je ono što je potrebno. Radiću naporno da se tako nešto dogodi'', istakao je Nadal.

