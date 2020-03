Đoković tužan zbog OI, ali tvrdi: "Ispravna odluka"

Sa zvaničnog profila Olimpijskih igara u Tokiju mu je stigao odgovor: "Vidimo se 2021".

Took this photo last year in Japan. I’m sad the @olympics are postponed, but I am sure it‘s the right decision for the collective health of everyone involved. Let’s look forward to Tokyo #Olympics 2021 🙏🏼🙌🏼🎾 pic.twitter.com/nba0qvcAGC