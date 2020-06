"Đoković sebičnjak, neka igra čelendžer od 60 hiljada dolara u Alabami!"

Najbolji teniser sveta Novak Đoković iskazao je oprez povodom organizovanja predstojećeg US opena što je očigledno izazvalo burne reakcije "preko bare".



Tako je 158. teniserka sveta Saša Vikeri žestoko kritikovala Novakov stav da bi teniseri trebalo da mogu da povedu tim trenera, a ne samo jednog o čemu organizatori razmišljaju.



"Đoković bi mogao da odigra čelendžer od 60 hiljada dolara u Alabami, pa nek onda priča o uslovima. On je sebičnjak koji ne mari što na svetu ima puno igrača koji ne mogu sebi da prijušte tim od sedam, osam ljudi. Mnogi putuju sa jednom, maksimalno dve osobe. Naravno, Novak je svojim radom zaslužio da u timu ima ljudi koliko želi, ali na kraju to je Tur i ne vrti se sve oko njega", smatra Vikeri.



Ona kaže da pitanje publike na tribinama nije presudno.



"Ako su potrebne neke mere kako bismo igrali, to je u redu. Mislim da se US open mora održati čak i bez publike. Kad u životu odigraš toliko čelendžera i tih manjih turnira navikneš se da te niko ne gleda", istakla je Amerikanka.