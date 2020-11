Đoković se nije dao isprovocirati - novinari su ovaj put baš bili radoznali

Malo je falilo da se Novak Đoković nađe u finalu Završnog mastersa u Londonu, ali mu je Dominik Tim preoteo pobedu u taj-brejku trećeg seta.



Najbolji teniser sveta je vodio sa delovalo je nedostižnih 4:0, ali je Austrijanac smogao snage i hrabrosti i zasluženo otišao u finale.



Posle meča na konferenciji za novinare Novak je bio u neverici zbog načina na koji je propustio veliku priliku.



"Ono što je Tim uradio nakon gubitka od 4:0 u taj-brejku trećeg seta je nerealno. Ne mislim da sam igrao loše. Potrošio sam sve svoje prve lopte, ali on ništa nije mašio. Imao je neverovatno kratke slajsove...Šta sam mogao da uradim? Bio sam u velikoj poziciji da slavim, ali odneo mi je pobedu ispred nosa" - rekao je Đoković dodajući da je Tim zasluženo slavio.



Istakao je da je Timu apsolutno sve polazilo za rukom nakon gubitka od 4:0.



"Mogao sam jedino da mu čestitam na tome. Nisam imao nijedan loš poen od 4:0, ali on je bio odličan" - rekao je Đoković.



Novinare je zanimalo kako je moguće da od 2015. nije slavio na Završnom mastersu, iako je od 2012. pa se do tada četiri puta uzastopno dizao pehar u Londonu.



"Dešava se. Ne možete svaki put da pobeđujete" - rekao je Novak.



Istakao je da mu nije laknulo nakon saznanja da je ova specifična sezona konačno gotova.



"Volim da igram tenis. Zašto bi mi laknulo? Razočaravajuće je da završite sezonu porazom, ali ja volim da se takmičim. Volim da putujem. Videćemo šta 2021. ima da nam ponudi. Ne možemo da dođemo u Australiju pre januara. Pauza pre početka nove sezone će biti duža nego inače. Videćemo" - završio je izlaganje Novak.