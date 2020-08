Đoković predvodi tenisere, ovo su zahtevi za US open!

"Marka" danas donosi vest da teniseri imaju svoje zahteve za US open.



Da li će se održati?



Veliki je broj otkaza do sad, Anastasija Pavljučenkova, Rafa Nadal, Ešli Barti...



"Najbolji igrači, koje lično predvodi Đoković, čvrsto se drže stava da neće putovati u Njujork, ako ne budu imali garanciju da po povratku u Evropu neće morati u dvonedeljni karantin", piše španski list.



Nije to sve, navodno postoji pravilo da će igrač biti eliminisan sa turnira ukoliko neko iz njegovog stručnog štaba bude zaražen koronavirusom, što se igračima nikako nije svidelo.



Turnir treba da počne 31. avgusta, ali je veliko pitanje već sada...