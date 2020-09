Turnir na kojem učestvuju prvi igrač sveta Novak Đoković i devetostruki šampion Rima Rafael Nadal do sada se igrao bez navijača zbog pandemije korona virusa.



"Počevši od polufinala i finala turnira u Rimu, do 1.000 gledalaca može da prati sva sportska takmičenja koja se održavaju na otvorenom uz poštovanje svih mera", rekao je Spadafora.



"To je prvi, ali značajan korak ka povratku normalnosti u sportu", dodao je on.



Polufinala i finala turnira u Rimu u muškoj i ženskoj konkurenciji igraće se u nedelju i ponedeljak.



Ovog vikenda počinje i italijanska fudbalska sezona.

