Đoković ih obožava, Nadal prepušta publici!

Španski teniser Rafael Nadal priznao je da ne voli da aplaudira rivalima kada postignu dobar poen.



"Kralj šljake" je poznat po hladnom odnosu na terenu, a jedna od stvari koje ga izdvajaju je tih aplauz u trenucima kada protivnik zablista.



Skroz suprotno u odnosu na Novaka Đokovića, koji tokom meča često aplaudira.



Osvajač Rolan Garosa smatra da je to posao publike.



"Ponekad to činim. Retko, ali to je normalno. Nismo ovde da bismo aplaudirali drugima. To je na publici da odluči" - rekao je Nadal.



Dotakao se i rutina koje sprovodi pred svaki meč, a koje ne ugrožavaju suparnike.



"Ne vičem u svlačionici. Istuširam se hladnom vodom, slušam muziku i vežem zavoj. Nikada nisam dozvolio sebi da zaplašim protivnika" - poručio je Nadal za Korijere dela sera.