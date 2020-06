Dimitrov o Beogradu, evo i zašto je guglao o Zadru

Zajedno sa Novakom Đokovićem na Adria turu u Zadru učestvovaće, između ostalih, i Grigor Dimitrov.



On je sumirao utiske iz Beograda.



"U Beogradu je bilo odlično. Prošlo je puno vremena od posljednjeg puta kada smo se takmičili. Mislim da smo svi jedva čekali da se vidimo. Uprkos tome što se takmičimo međusobno, mislim da to ipak prelazi neki nivo iznad. Jedva sam čekao zaigrati s prijateljima i protivnicima. Zajedno smo trenirali, hteli smo videti na čemu smo", kaže Dimitrov pred nastup u Zadru.



Istakao je i da je guglao o Zadru.



"U Zadru očekujem jak turnir jer će nastupiti vrhunski igrači. Marin i Borna su odavde, to daje čar ovome turniru, ljudima je to potrebno. Guglao sam Zadar da vidim šta je lepo, što nije i jako se radujem nastupu. Hrvatska je sjajna zemlja, lepo je videti ovo sve i nadam se da ćemo uživati. To je i jedan od razloga zašto sam došao malo ranije", rekao je Grigor Dimitrov.