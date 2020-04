Bugarski teniser Grigor Dimitrov rešio je da nastavi svoje obrazovanje tako što je upisao poslovne studije na Harvardu.



Predavanja počinju za nekoliko nedelja i biće onlajn.



"To je nešto što sam oduvek hteo jer sam voleo da budem u školi, ali nisam imao priliku da je iskusim do nivoa do kog sam želeo. Sada imam vremena da uradim nešto drugačije", istakao je Dimitrov u izjavi za sajt ATP tura.



Dimitrov se trenutno nalazi u Kaliforniji gde redovno održava ne samo ličnu higijenu, već i fizičku spremu.



On je svom rodnom gradu Haskovu donirao opremu i respiratore u borbi sa pandemijom koronavirusa.