Del Potro želi da "pogine muški", Argentinac najavio kako želi da završi karijeru

Poznati argentinski teniser Huan Martin del Potro rekao je da istinski želi da zaigra na Olimpijskim igrama naredne godine i da bi upravo na njima voleo da završi karijeru.



Del Potro je poslednji put igrao pre 17 meseci, a treći put je operisao desno koleno u avgustu.



I dalje ne gubi nadu da će se ponovo vratiti na teren, a ukoliko mu se ova želja ostvari voleo bi to da bude u Tokiju.



"Teško mi ide, ali i dalje ostaje moja želja da nastavim da igram. Realnost glasi da je teško, ali boriću se dokle god želim da nastavim. Olimpijske igre sada su sledeće godine, uzbuđen sam da budem tamo. Ako moram da okončam karijeru, mislim da bi to bilo kako bih nagradio sebe tako što ću predstavljati svoju zemlju" - rekao je Del Potro.



Najveći uspeh u karijeri Del Potro je ostvario 2009. godine kada je osvojio US opena, a gledano iz ugla plasmana na ATP listi treće mesto mu je bilo vrhunac.