Da nije bilo "zamrzavanja" ATP bodova, znate li gde bi bio Federer?

Slavni i trenutno najveći teniser svih vremena jeste Rodžer Federer, ali Novak Đoković i Rafael Nadal koji su mlađi od njega nastoje da obore rekorde koje on drži.



Prvi se tiču broja nedelja provedenih na vrhu ATP liste, Rodžer je bio 310 nedelja, a Novak je već sada na 302 i jasno je da će ga brzo preteći.



Sa druge strane, 20 gren slem trofeja u vitrinama Rodžera Federera je dostižno samo od strane dvojice, a to su Novak i Rafa.



Svi govore o tome kako više nećemo gledati dominaciju Federera koji već ima 39 godina i koji je na zalasku svoje karijere, ali je i dalje visoko kotiran na ATP listi, trenutno je 5. mesto sa 6630 bodova.



Šta mu je realnost?



Daleko ispod, prošle sezone je osvojio samo 720 bodova što bi ga verovatno smestilo na poziciju ispod 70. Recimo i to da sada trenutno 102. teniser sveta Juiči Sugita ima 721 poen, ali da bi verovatno Rodžer bio daleko bolje plasiran od te pozicije jer su i drugim teniserima bodovi "zamrznuti" sa velikog broja turnira.



Nije igrao od Australije, neće ni ove godine, praktično nije igrao takmičarski tenis duže od godinu dana i teško da će se vratiti po još neki gren slem trofej...