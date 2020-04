Čuveni italijanski list pisao na srpskom, i to na naslovnici!

"Tutosport" je jedan od najuglednijih italijanskih medija, a ovaj list je na svojoj naslovnoj strani odao zahvalnost Novaku Đokoviću.



Srpski teniser je uplatio novac kojim je pomogao zdravstvo Italije koje je pogođeno koronavirusom, a zahvalnost je izrazio glavni i odgovorni urednik ovog lista Ksavijer Jakobeli.



"Ne zanima me ako znate, osim ako to može pomoći do drugih potencijalnih davalaca da me oponašaju. Nole Đoković već je napravio veliki gest za bolnice u Bergamu od ogromne vrednosti. Odavno je poznato da Italiju svetski broj jedan jako voli. To je pokazao i prošle godine u San Remu kada je pevao "Obećanu zemlju", odajući počast našoj zemlji", napisao je Jakobeli.



Podsetili su da su Novak i Jelena poklonili Srbiji milion evra za borbu protiv koronavirusa.



"Sada je čin solidarnosti ponovio za bolnice u Bergamu, Romano di Lombardiji i Trevilju. Ko to nije hteo da se sazna javno? Da je zavisilo sve od Novaka nikada ne bismo saznali. Savršeno govori italijanski. Danas ćemo mu mi na srpskom da kažemo "Od srca, hvala Nole.. Nikada ovo nećemo da zaboravimo", napisao je on.