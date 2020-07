Čudno pitanje gde će Nole braniti titulu u Australiji, direktor ima odgovor

Navodno postoji mogućnost da se prvi gren slem u sezoni održi van Melburna, ali to nije istina.



"Preseljenje turnira u neki drugi grad mi nije palo na pamet ni u jednoj varijanti", rekao je Kreg Tili.



"Pomerićemo nebo i zemlju da bi to funkcionisalo u Melburnu. Ne vidim nijedan drugi scenario gde bi turnir mogao da se održi", istakao je on.



Inače, na ovom turniru suvereno vlada Novak Đoković, najbolji teniser na svetu.



"Melburn Park je najbolji karantin. Nalazi se pored grada, izolovan je, i možete da ga stavite pod stakleno zvono. Igranje na njemu će biti izuzetno bezbedno i moći će da posluži kao odličan primer celom svetu", rekao je on.