Čovek je opsednut Noletom, najžešći napad na Đokovića do sada, sramna optužba...

Čovek je opsednut Novakom Đokovićem, drugog objašnjenja nema.



Nik Kirgios se povukao sa US Opena, neće dolaziti u Ameriku, poslao je video poruku navijačima u Njujorku, ali je iskoristio priliku da više priča o Srbinu nego bilo čemu drugom.



"Svakako da želim sve najbolje ljudima koji će igrati, razumem i odluku organizatora da sačuva poslove ljudima. Ali, ja ne mogu, iz respekta prema svim preminulima, prema onome sa čim se suočava svet, ostajem sa svojim Australijancima", kaže ovaj teniser.



A onda je otpočeo novi napad.



"Da udahnemo duboko, najvažnije je zdravlje i sigurnost. Možemo da vratimo ekonomiju, ali živote ne možemo. Da, želim da lik koji radi u restoranu na US Openu ili u svlačionicama zadrže posao, njima svaka čast".



"Ali teniseri su drugo. Nemam problem što neću igrati, ni finansijski, ni bilo koji drugi. Trebalo bi da se držimo zajedno, umesto da igramo po stolovima kao Đoković, da grabimo novac na brzinu i održavamo egzibicije. Koga briga koliko novca imaš i koji si na svetu, moraš da budeš odgovoran", dodaje Kirgios.



"Sebičan si, ne izlažeš samo sebe, jednom misli na druge, to suština borbe protiv virusa", bljuvao je vatru kontroverzni teniser koji svaku priliku koristi da napadne Novaka.



Bez namere da branimo Noleta, nije mu to potrebno, svakako je pogrešio, ali optuživati ga da je organizovao egzibicije zbog novca, zaista ovome ne treba nikakav komentar.



Zbog toga ovo više govori o Kirgijosu...