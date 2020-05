Članovi WTA saglasni sa Federerom, a šta će reći ATP?

Izvršni direktor Ženske teniske asocijacije (WTA) Stiv Sajmon podržao je danas spajanje sa Asocijacijom teniskih profesionalaca (ATP), a nakon poziva koji je uputio Švajcarac Rodžer Federer.



Sajmon je u intervjuu za Njujork Tajms izjavio da ujedinjenje te dve organizacije ima smisla.



"Ne bojim se spajanja. Sigurno bih bio prvi koji bi to podržao... To je očigledno dug i krivudav put, ali mislim da ima smisla", rekao je Sajmon.



Švajcarski teniser Rodžer Federer predložio je prošlog meseca ujedinjenje ATP i WTA.



"Pitam se... Da li sam ja jedini koji misli da je sada vreme da se muški i ženski tenis ujedine i budu kao jedno", napisao je Federer na svom tviter nalogu.



Tu njegovu ideju odmah je podržao Španac Rafael Nadal, baš kao i legendarna Bili Džin King.



"Slažem se i to govorim od ranih 1970-tih. Jedan glas, žene i muškarci zajedno... Neka se to i dogodi", rekla je ona.



Sajmon je u intervjuu Njujork Tajmsu rekao da je ujedinjenje i dalje na neki način u dalekoj budućnosti.



Medjutim, neizvesnost uzrokovana pandemijom korona virusa mogla bi dati podsticaj za postizanje sporazuma o spajanju.



"Ovo je jedinstveno vreme. Kriza i izazovi ponekad mogu pružiti i priliku... Ako se slažete oko cilja, stvari obično možete i brže da završite", rekao je Sajmon.



Zbog pandemije korona virusa profesionalna teniska sezona suspendova je najmanje do polovine jula. I WTA i ATP su bili primorani da preduzmu mere smanjenja troškova otkako je počela kriza.



Sajmon je, medjutim, istakao da spajanje nije potrebno kako bi se osigurao opstanak WTA.



"Ne radi se o pokušaju da se spasi WTA. Bićemo dobro, ali pogledajte, ako ćemo raditi pravu stvar i napokon spojiti sport, mislim da bi WTA dao veliku podršku tom konceptu", rekao je Sajmon.