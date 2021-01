Brutalno po medijima koji favorizuju Rodžera, legendarni trener otkrio ko su dvojica najboljih ikada!

Rodžer Federer odavno nije u top 3 igrača sveta, jasno je to svima, a činjenica je i da je osvojio samo četiri Gren slema u prethodnoj deceniji i nema sumnje da je njegovo vreme prošlo.



Tako misli i Nikola Pilić koji je kritikovao medije na Zapadu koji favorizuju švajcarskog tenisera i veličaju ga, iako je svoje trofeje osvajao u daleko slabijoj konkurenciji.



"Teško je zamisliti Federera kako osvaja još jedan ili dva Grend slema. Ne kažem da on to ne može, ali je veoma teško", rekao je Nikola Pilić.



"On sada, ne brojeći Novaka i Rafu, naspram sebe ima jedan mladi talas sjajnih tenisera kao što su Aleksandar Zverev, Danil Medvedev i Dominik Tim, a već ima 39 godina", kaže Pilić.



"Po mom mišljenju, trka za najboljeg svih vremena je spala samo na dva imena", kaže legendarni teniski trener.



Potom se upitao zašto se nepotrebno veliča Rodžer Federer.



"Nije mi jasno zašto zapadni mediji toliko zanemaruju njegov niz provedenih nedelja na vrhu ATP liste. Ukoliko imate jednog igrača koji je proveo 300 i više nedelja na prvom mestu, to znači da je taj igrač dominantan i konstantan više od 10 godina. Zar to nije veliko dostignuće", kaže on.