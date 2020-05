Britancima kod Novaka smeta baš sve, nova kritika na njegov račun!

Najbolji teniser sveta Novak Đoković kritikovan je u tekstu objavljenom u britanskom Telegrafu zbog načina na koji bira goste u svom Instagram lajvu tokom pandemije virusa korona i tema kojima se bavi.



Giri Nejtan u autorskom tekstu za "Telegraf", između ostalog, optužuje Đokovića da se sa svojim gostima na Instagramu bavi "pseudonaučnim" temama.



U prvom delu teksta on je Đokovića pohvalio zbog gostiju koje je u početku dovodio u svoj lajv, kao i zbog plasiranja ideje o pomoći nižeplasiranim igračima. Nejtu je, međutim, zasmetalo Novakovo protivljenje vakcinaciji, ali i to što je u jednom od svojih lajvova ugostio iranskog nutricionistu Šervina Džafarijeha.



Sa Džafarijehom je, kako tvrdi autor teksta u "Telegrafu", promovisao pseudonauku i reklamirao proizvode Iranca, za koje britanski novinar kaže da su "smeće".



Najveća šteta koju Đoković nanosi je, kako dalje tvrdi Britanac, to što takve stvari javno objavljuje kao jedan od najpoznatijih sportista sveta, a pogotovo kao jedan od najbogatijih i najuticajnijih Srba.







Autor teksta zaključuje priču pitanjem da li je Novak Đoković kompetentna ličnost da priča o virusu tokom pandemije?







Podsetimo, Đoković se našao i na udaru svojih kolega, zbog ideje da najbolji teniseri sveta pomognu ostalima, više o tome čitajte OVDE