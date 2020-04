Britanci uskočili u pomoć teniserima, spremljen ogroman novac!

Opsežni paket mera pružiće dodatnu podršku svima u britanskom tenisu sa ciljem da iz ovog perioda izadju u što jačoj i zdravijoj poziciji čim to uslovi dozvole.Britanski igrači u konkurenciji singlova rangirani od 101. do 750. mesta i igrači u dublu od 101. do 250. mesta, koji ne primaju sredstva, ispunjavaju uslove za pomoć.Finansiranje i podršku će dobiti oni koji su najteže pogodjeni pandemijom, kojima su sada smanjeni ili prekinuti prihodi, a koji moraju da plaćaju račune ili da izdržavaju porodice.Takođe, najavljeno je i da će biti odobren veći nagradni fond na britanskim turnirima kada se takmičenja nastave.Veći deo paketa pomoći zasniva se na zaštiti teniske baze, uključujući i kontinuirano finansiranje razvojnih centara i dve nacionalne akademije i podršku redovnim trenerima.Izvršni direktor Saveza Skot Lojd i rukovodstvo primaće 20 odsto manju platu, dok će neki zaposleni dobiti plaćeno odsustvo sa 80 odsto plate.Ove nedelje otkazan je lononski Vimbldon, a odložena je cela sezona na travi u Velikoj Britaniji.