Bravo, Novače - Potez zbog kog je i francuski "L'Ekip" morao da piše!

Teniski trener koji sarađuje sa Damirom Džumhurom, Petar Popović, na svom Instagram profilu objavio je zahvalnost Novaku na svemu što je uradio za srpske igrače tokom ovih meseci.



"Počinjemo pripreme za 2021. godinu. Posebno hvala Novaku za sve što je uradio ove zime za sve srpske igrače – obezbedio im je besplatne terene, lopte, hranu, hotel, španovanje itd. Vau, kapa dole, Novače", napisao je Petar Popović na svom Instagram nalogu.



"Zimi su tereni veoma skupi za tenisere, posebno za one koji su od 700. do 1000. mesta na ATP listi", kaže Petar Popović za francuski "Lekip".



Ko će sve biti na Novakovim terenima u Beogradu?



Prvi igrači su stigli u ponedeljak i to su Filip Krajinović, Laslo Đere, Danilo Petrović, Viktor Troicki, Marko Tepavac, Boris Butulija, Hamad Međedović i Nikola Ćaćić.



"Biće i nekoliko devojaka, uključujući Olgu Danilović, ukupno oko 15 tenisera. To je neverovatna stvar za našu zemlju koja nam je bila potrebna, posebno za mlade. Ne vidim da su to uradili drugi teniseri u svojoj zemlji. Novak se ne hvali time, a pokazao je da je veliki i da misli na druge", rekao je Popović.