Bivšeg Federerovog trenera brine Novakovo ''duševno stanje''?!

Gde su ga zaustavili diskvalifikacijom na US openu, Novak Đoković je nastavio na turniru u Rimu i postao rekorder po broju osvojenih turnira Masters serije.





Od ponedeljka ćemo ga gledati i na Rolan Garosu i nadamo se da će baš tamo, na Nadalovom omiljenom turniru, osvojiti novi Gren Slem trofej i nastaviti impresivnu seriju od početka sezone.





Prvog tenisera sveta posle turnira u Rimu pohvalio je i bivši Federerov trener Pol Anakon, ali je takođe izrazio i zabrinutost zbog Novakovog ponašanja?!







''On nastavlja da oduševljava. Njegova igra je izuzetno efikasna i on zna njom da upravlja. Jedino što me brine je njegovo duševno stanje. To me brine više nego išta jer je on izuzetno razdražljiv.







Da sam na njegovom mestu ili mestu njegovog tima rekao bih mu da par dana odmori od tenisa. Malo da se opusti i skloni od svega. Da napuni baterije'', istakao je Anakon za ''Tennis Channel'', a prenosi B92.net

