Nekadašnji teniser Boris Beker izrazio je danas žaljenje što se u Nemačkoj ne govori otvorenije o rasizmu, a nakon što je bio meta brojnih komentara na društvenim mrežama zbog učešća na antirasističkom protestu u Londonu.







"Sigurno sam udario u bolno mesto tvitovima o svojoj porodičnoj istoriji", rekao je Beker.



"U našoj zemlji se malo stvari guraju pod tepih i mislim da je to šteta. Trebalo bi o tome da razgovaramo javno. Svi smo jedna porodica", dodao je on.



Beker je ranije na svom tviter nalogu napisao da je bio "šokiran, potresen i užasnut" brojnim uvredama koje su stigle "samo iz Nemačke".



"Zašto, zašto, zašto? Da li smo postali zemlja rasista", upitao je on.



Smrt Afroamerikanca Džordža Flojda u SAD pokrenula je brojne proteste širom Nemačke tokom vikenda.



