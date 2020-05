Beker protiv održavanja US opena

Nekadašnji nemački teniser Boris Beker rekao je da smatra da Otvoreno prvenstvo SAD ne bi trebalo da se održi po rasporedu zbog pandemije korona virusa.







"Njujork je pre samo nekoliko nedelja bio najpogodjeniji grad na svetu. Mislim da ne bi bilo pametno da se turnir održi tamo", rekao je Beker u intervjuu za Laureus.com.



Teniski savez SAD je prošlog meseca saopštio da će odluka o Ju-Es openu biti doneta do juna, kao i da je "malo verovatno" da on bude održan bez publike.



Otvoreno prvenstvo SAD trebalo bi da se održi od 31. avgusta do 13. septembra.



Profesionalni tenis je zbog novog virusa suspendovan do polovine jula, a prvi put posle 75 godina Vimbldon je otkazan.



"Vimbldon je moje leto već 35 ili 40 godina. Otkazivanje Vimbldona ostaviće veliku prazninu", rekao je Beker koji je taj turnir osvajao 1985, 1986. i 1989. godine.