Beker prognozirao finale Rolan Garosa, Novaka jedva da je pomenuo!

Ko će osvojiti ovogodišnji Rolan Garos koji će se, izvesno je, igrati?



Boris Beker je govorio o svojim prognozama, smatra da je velika trojka i dalje velika, ali da bi moglo da dođe do promene na vrhu barem što se tiče Garosa.



"Federer, Nadal i Đoković su toliko dugo u vrhu i igraju konstantno već 15 godina unazad. Naravno da je i do toga da možda mlađi igrači nisu toliko dobri. U mojoj generaciji su teniseri koji su imali 20 godina osvajali Grend slemove", rekao je on.



Onda je otkrio i koga bi voleo da vidi u finalu, kao i koga želi kao pobednika.



"Želeo bih da to vidim dok je 'velika trojka' i dalje jaka, ne kada već budu bili na kraju karijera. Ako se Rolan Garos bude igrao ove godine voleo bih da vidim finale između Nadala i Tima i nadam se da će ovoga puta Austrijanac pobediti", rekao je Boris Beker.