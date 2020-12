ATP objavio, ovo je zvaničan raspored početka sezone!

ATP je objavio prvih sedam nedelja ATP sezone koja počinje 5. januara i to u Delrej biču i Antaliji, a potom slede kvalifikacije za Australijan open.Ono što je neverovatno u čitavoj priči jeste da će se kvalifikacije održati daleko pre početka zvaničnog turnira, a još jedna zanimljiva informacija jeste da se kvalifikacije neće održati u Melburnu, nego u Kataru, u Dohi od 10-13. januara.Sledi turnir u Adelaidu koji je premešten u Melburn i održaće se od 31. januara do 6. februara, da bi u slično vreme, od 1. februara do 5. bio održan ATP kup gde će Srbija braniti titulu osvojenu prošle godine.Australijan open počinje 8. februara i trajaće do 21.