Atanasijević objasnio Italijanima, evo šta Đoković zaista misli o vakcinaciji!

Stav Novaka Đokovića o potencijalnoj vakcinaciji protiv koronavirusa i dalje privčali pažnju svetske javnosti.





Sve je počelo tokom razgovora na Instagramu sa nekolicinom srpskih sportista, među kojima je bio i naš odbojkaški reprezentativac Aleksandar Atanasijević.





On je dobro poznato ime u Italiji, gde uspešno gradi odbojkašku karijeru, a u najnovijem razovoru za ''RAI Sport'', između ostalog, prokomentarisao je Đokovićev pomenuti stav.







''Razgovarao sam sa Novakom oko vakcine protiv korona virusa i on mi je rekao da bi možda bilo bolje za njegovo telo da se ne vakciniše, ali ako vakcinacija postane obaveza da bi se učestvovalo na turnirima, onda će i on to učiniti'', rekao je Atanasijević.

