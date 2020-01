AO - Vavrinkin podvig od tri i po sata, pao je Medvedev! Tim počistio Monfisa!

Austrijski teniser Dominik Tim plasirao se u četvrtfinale Otvorenog prvenstva Australije, pošto je danas pobedio Francuza Gaela Monfisa sa 6:2, 6:4, 6:4.



Tim je do svog prvog četvrtfinala na Autralijan openu stigao posle sat i 50 minuta igre.



"Mislim da sam odigrao svoj najbolji meč do sada na Australijan openu. Presrećan sam što sam prvi put u četvrfinalu", rekao je Tim posle meča.



On će se za plasman u polufinale prvog grend slema u sezoni boriti sa pobednikom meča Rafael Nadal - Nik Kirjos.



Sjajan meč gledali smo u okršaju Rusa Danila Medvedeva i Stena Vavrinke koji je nakon velike drame pripao Švajcarcu sa 3:2 u setovima (6:2, 2:6, 4:6, 7:6, 6:2).



Odlično je Vavrinka otvorio susret i nakon dva brejka prilično lako dobio četvrtog nosioca na turniru.



Uzvratio je Medvedev isto merom u drugom, da bi nakon jednog brejka uzeo i treći set.



Nije se Švajcarac predavao u četvrtom setu koji je dobio nakon taj-brejka, da bi u petom ponovio recept iz prvog seta i sa dva oduzeta gema na servis protivnika upisao veliku pobedu u Australiji.



Meč je trajao tri sata i 29 minuta.



Vavrinka će se u četvrtfinalu sastati sa boljim iz duela Andreja Rubleva i Aleksandera Zvereva.