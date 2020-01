AO - Simon preskočio Kuevasa i zakazao duel sa Kirjosom, Karlović bolji od Pospišila!

Francuski teniser Žil Simon plasirao se danas u drugo kolo Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu, pošto je pobedio Urugvajca Pabla Kuevasa posle tri seta, 6:1, 6:3, 6:3.



Simon je šest puta oduzeo servis Kuevasu, koji je napravio jedan brejk.



Francuz će u drugom kolu igrati protiv domaćeg tenisera Nika Kirjosa.



Hrvatski teniser Ivo Karlović pobedio je Kanađanina Vaseka Pospišila sa 7:6, 6:4, 7:5. On će igrati protiv Francuza Gaela Monfisa.



Južnoafrikanac Kevin Anderson pobedio je posle skoro četiri sata beloruskog igrača Ilju Ivaška sa 6:4, 2:6, 4:6, 6:4, 7:6. On će igrati protiv Amerikanca Tejlora Frica.



Posle pet setova završen je i duel Belorusa Egora Gerasimova i Norvežanina Kaspera Ruda. Pobedio je Gerasimov sa 6:3, 7:6, 1:6, 4:6, 7:6.



U drugom kolu on će igrati protiv Aleksandra Zvereva, koji je pobedio Italijana Marka Čekinata sa 6:4, 7:6, 6:3.