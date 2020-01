AO - Gofan prošao nakon tri sata velike borbe, u trećem kolu i Verdasko, Rubljev...

Španski teniser Fernando Verdasko pobedio je danas Gruzijca Nikoloza Basilašvilija sa 3:1 (4:6, 7:6, 6:4, 6:4) i plasirao se u treće kolo Otvorenog prvenstva Australije.



Gruzijac je dobro otvorio meč i osvojio prvi set, ali je Verdasko u nastavku uspostavio kontrolu nad igrom i posle velike borbe izjednačio na 1:1.



Nešto lakši posao imao je Španac u trećem i četvrtom setu, te brzo došao do pobede i plasmana u treću rundu.



Naredni protivnik biće mu ruski teniser Aleksandar Zverev.



Pobedu od 3:0 (6:2, 6:3, 7:6) u drugom kolu zabeležio je i ruski teniser Andrej Rubljev koji je bio bolji od Japanca Juići Sugite.



Meč je trajao sat vremena i 55 minuta.



Naredni protivnik Rubljevu biće belgijski teniser David Gofan pošto je danas pobedio Francuza Pjera-Iga-Erbera sa 3:2 (6:1, 6:4, 4:5, 1:6, 6:3).



Meč je trajao tri sata i sedam minuta.



Gofan je na sjajan način otvorio meč i sigurnom igrom brzo došao do osvajanja prva dva seta.Usledile su oscilacije u igri Belgijanca, što je francuski teniser umeo da iskoristi i na isti način osvoji naredna dva seta.



Pitanje pobednika rešeno je tek u petom setu. Prvi do brejka stigao je Erber, ali je odmah Gofan uzvratio ri-brejkom.



Do kraja seta Belgijanac je ponovo oduzeo servis svom rivalu, a potom i iskoristio prvu meč loptu.



Plasman u treće kolo obezbedio je i Amerikanac Džon Izner, koji je pobedio Čileanca Alehandra Tabila sa 3:0 (6:4, 6:3, 6:3).



Meč je trajao sat vremena i 25 minuta.



Amerikanac će u sledećoj rundi igrati protiv boljeg iz duela između Švajcarca Stena Vavrinke i Italijana Andreasa Sepija.