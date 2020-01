AO - Fukovič osvojio set, pa "naljutio" Federera, Švajcarac bez milosti!

Američki teniser Tenis Sandgren ostvario je plasman u četvrtfinale Otvorenog prvenstva Australije pošto je danas pobedio Italijana Fabija Fonjinija s 3:1 (7:6, 7:5, 6:7, 6:4).



Meč je trajao tri sata i 26 minuta.



Prvi set bio je vrlo neizvestan, a Sandgren je tek u poslednjem gemu stigao do brejka i prednosti od 1:0.



Drugi set otvorio je Amerikanac serijom od 4:0, ali je Fonjini uspeo da konsoliduje svoju igru i uz dva ri-brejka stigne do 4:4. Ipak, uspeo je Sandgren da privede set kraju u svoj korist i dodje do 2:0 u setovima.



Treći set rešen je u taj-brejku, u kojem se bolje snašao Italijan, te smanjio zaostatak u setovima.



Nije više od toga mogao Fonjini, pošto je Amerikanac uz samo jedan brejk uspeo da dođe do meč lopte i pobede od 3:1.



U sledećem kolu Sandgren će igrati Švajcarca Rodžera Federera koji je savladao mađarskog tenisera Marina Fukoviča sa 3:1 u setovima (4:6, 6:1, 6:2, 6:2).



Susret je trajao dva sata i 13 minuta.