AO - Barti u četvrtfinalu, kraj za Gof, Kvitova nije mogla bez drame!

Američka teniserka Sofia Kenin plasirala se u četvrtfinale Otvorenog prvenstva Australije pošto je u noći između subote i nedelje pobedila sunarodnicu Kori Gof s 2:1 (6:7, 6:3, 6:0).



Meč je trajao dva sata i 11 minuta. Prvi set bio je vrlo neizvestan i pripao je mladoj Gof, koja je u taj-brejku uspela da iskoristi četvrtu set loptu i povede s 1:0.



Ipak, u nastavku meča njena igra je znatno opala, što je Kenin uspela da iskoristi i vrlo ubedljivo osvoji naredna dva seta.



U sledećem kolu Kenin će igrati protiv Ons Žaber iz Tunisa, koja je eliminisala Kineskinju Vang Đang s 2:0 (7:6, 6:1), posle sat vremena i 19 minuta igre.



Nešto ranije češka teniserka Petra Kvitova pobedila je Grkinju Mariu Sakari s 2:1 (6:7, 6:3, 6:2).



Meč je trajao dva sata i 16 minuta.



Naredna rivalka Kvitovoj će biti australijska teniserka Ešli Barti koja je danas pobedila Amerikanku Alison Riske s 2:1 (6:3, 1:6, 6:4) za sat vremena i 38 minuta.



Uz brejk na startu meča, Barti je povela s 3:0, ali je Riske uzvratila ri-brejkom i smanjila zaostatak.



Ipak, uspela je Australijanka sigurnom igrom na svoj servis i još jednim oduzimanjem servisa svojoj rivalki da dođe do dve set lopte i povede s 1:0.



Drugi set protekao je u znatno drugačijem ritmu. Dva brejka bila su dovoljna američkoj igračici da dodje do ubedljivih 6:1 i izjednačenja u setovima.



Odlučujući set otvoren je sigurnim servisima na obe strane, ali je prva do brejka stigla domaća teniserka, te povela s 3:1.



U desetom gemu ponovo je oduzela servis svojoj rivalki i iskoristila prvu meč loptu.