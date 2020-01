"Ako moram, onda se kladim da će Novak imati najviše gren slemova"

Džon Mekinro je u svom stilu odgovorio ko bi mogao uskoro da ima najviše gren slem turnira u svojoj riznici.



"Da moram da se kladim, verovatno bih izabrao Novaka kao tenisera koji će biti rekorder po broju pehara sa Grend slemova! Ako ostane zdrav ima velike šanse da osvoji nekoliko Grend slemova, svake sezone po dva ili tri. Sad, pitanje je hoće li Rodžer uspeti da uzme još jedan Slem, odnosno da li će neko uspeti da savlada Nadala na Rolan Garosu. Verujem da će Rafa svakako pridodati još neki trofej iz Pariza, najmanje još jedan, i možda će da uradi nešto veliko još negde, pa i on ima priliku da preskoči Federera", kaže legendarni Džon Mekinro, prenosi B92.



Mekinro smatra da je Novak najveći favorit i za osvajanje ovog Australijan opena.



"Fizičko stanje bi moglo da bude njegov najveći izazov. Pretpostavljam da je zdrav, video sam ga onda na US openu gde se povukao i mučio, imao je nekih problema, ali pretpostavljam da je sada u redu. Sa druge strane, kada je neko tako dobro pripremljen i čvrst kao što je on sada, vrlo je malo igrača koji mogu da ga pobede. Tako da mi je izuzetno teško da zamislim da Novak ne dođe do same završnice, osim ako se ne pojavi neki fizički problem kao pre nekoliko godina i prošle godine u Njujorku. Đoković je čvrst, on je kao zid", kaže Mekinro.



Srpski teniser startuje u ponedeljak na Rod Lejver areni oko 10:30, a Novak će igrati protiv Štrufa iz Nemačke.