Adria Tour - Svetlo na kraju tunela

Srpski teniser Viktor Troicki rekao je danas da je srećan što će biti deo spektakla, kako je ocenio predstojeći Adria Tour, koji će okupiti neke od najvećih zvezda.







"Izuzetno sam srećan što ću biti deo teniskog spektakla, zaista će ovo takmičenje biti naše novo svetlo na kraju tunela u kojem se na žalost našla cela planeta usled pandemije korona virusa. Uz ekipu igrača koja će uzeti učešće na ovom spektaklu uvek je čast i zadovoljstvo igrati i naći se u njihovom društvu, posebno u rodnom gradu. što će za mene biti u ovom slučaju", rekao je Troicki.



Troicki je zahvalio Novaku Djokoviću na pozivu da učestvuje na humanitarnom turniru čiji je on idejni tvorac.



"Svaka mu čast na svemu što radi i čini kako za tenis na planetarnom nivou, tako i sliku Srbije na svetskoj mapi, Nema sumnje, Adria Tour, mečevi u Beogradu će biti epicentar sportskog svetskog zbivanja 13. i 14. juna, biće to dogadjaj kojim ćemo se svi ponositi ceo život", kazao je Troicki.



Učestvovaće izmedju ostalih Aleksander Zverev, Dominik Tim i Grigor Dimitrov, za koje je Troicki rekao da su sjajni teniseri, ali i nezgodni protivnici.



"Na kraju krajeva zato i jesu to što jesu, sam svetski vrh sporta koji nam je svima životni poziv, a oni su esencija ovog sporta. Novak je neprikosnoven, a ostatak ekipe su isto igrači sa kojima uvek moraš dati svaki atom snage kako bi napravio šansu da iz bitke izadješ kao pobednik. Svi znaju moju igru, znaju da ja ma ko bio sa druge strane mreže ne polažem oružje pre bitke, već da uvek ulazim i igram sa svim žarom, tako će biti i ovaj put, ja ovaj turnir shvatam kao i svaki profesionalni, verujem da ću biti na visini zadatka", naveo je Troicki.



Turnir je humanitarnog karaktera i svi teniseri se odriču zarade, odnosno uplatiće sredstva u neku dobrotvornu ustanovu.