Sve se menja sem Dinja - Najluđi kućni pritvor ikada!

Ronaldinjo broji sitno do izlaska iz propisanog kućnog pritvora u Paragvaju.



Brazilac zajedno sa bratom je već četiri meseca u luksuznom hotelu Palmaroga koji se nalazi u ekskluzivnom delu Asunsiona, a prema izveštajima tamošnjih medija zabave im nimalo ne manjka.



"Svakoga dana dolaze devojke, mislim da su modeli. Nekada i dve u toku dana, sve u luksuznim automobilima. Prave žurke, pevaju karaoke i piju sve do ranih jutarnjih sati. Oni su jedini gosti u hotelu i zato niko ne pravi problem zbog toga. Žurka traje praktično neprekidno", svedoči neimenovani izvor iz hotela.



Sobe 104 i 105 su sada već čuvene jer u njima borave brazilska braća, a interesantno je da oni sami nisu organizatori, već anonimni biznismen koji kupuje skupocene poklone devojkama koje dolaze na zabavu.



Nema sumnje da će fešta trajati sve do 24. avgusta kada će sud odrediti novčani iznos koji braća moraju da plate kako bi bili oslobođeni.



Posle toga, Ronaldinjo kreće put Kasteldefelsa, naselja u Barseloni koje je poznato po svojim slavnim žiteljima poput Lea Mesija i Luisa Suareza koji će mu biti komšije.



A tamo, naravno, žurka se nastavlja...