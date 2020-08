Englezi ne bi bili Englezi da nešto ne iskopaju, pa su se tako prisetili čuvenog tvita fudbalera Liverpula Endija Robertsona.



Bio je 18. avgust kada je Endi Robertson na Tviteru napisao sledeće, uz napomenu da mu je potreban posao:



"Život u ovim godinama je smeće kada nemate novac."



U trenutku kada je to napisao imao je 18 godina, bio član omladinaca Kvins Park Rendžersa, i dalje nije bio profesionalac, ali je to postao veoma brzo.



Put ga je kasnije vodio preko Dandija i Hala i konačno do Liverpula gde je nezamenjivi član startne postave.