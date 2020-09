Pitali Šeka odakle je Dragić, usledio je smeh u studiju

Šekil O'Nil pomno prati dešavanja u NBA ligi, a zajedno sa Čarlsom Barklijem komentariše na TNT televiziji dešavanja u ovom sportu.



Tako je komentarisao i Gorana Dragića.



"Ne smemo zaboraviti da je igrao sa Stivom Nešom, zna kako da prođe do reketa. Dobar je strelac i jedan od najboljih igrača iz zemlje iz koje dolazi", rekao je Šekil O'Nil i nije se nadao pitanju koje mu je postavio Keni Smit.



"Iz koje zemlje?", glasilo je pitanje.



"Nemam pojma", odgovorio je kao iz topa Šek, a voditelj Erni Džonson je bio tu da im pokaže znanje rekavši da je Dragić Slovenac.





Shaq on Goran Dragic : “The country he’s from he’s one of the top players and top scorers.”



Kenny: “What country is that?”



Shaq: “I have no idea.”



😂😂 pic.twitter.com/koKJVR0ULT