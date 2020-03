PARANORMALNO - Zamislite da Zvezda promeni ime u Partizan!

Potpuni presedan u svetu sporta.



Verovali ili ne, vicešampion Rusije u rukometu menja ime i nazvaće se isto kao najveći rival u ostalim sportovima. Dakle, do sada su bili Spartak, od danas su CSKA Moskva.



Spartak je osnovan pre tri godine, a CSKA nema rukometni klub.



Vasilij Slavin koji je generalni direktor kluba kaže da zna da je ovo presedan, ali da se nada da je klub doneo dobru odluku.



"Odluka nije bila lagana, znamo da je ovo presedan u svetu sporta, ali nadam se da će naši navijači ostati uz klub bez obzira za koga navijaju u ostalim sportovima. Zahvalni smo svima koji su bili uz nas od samog početka, ali moramo ići napred", rekao je Vasilij Slavin.



Sergej Šiškarev je prvi čovek kluba koji je bio glavni u odluci da se donese ovakva odluka. Ono što sada nije jasno jeste za koga će navijati dosadašnji navijači RK Spartak.









Svoje mišljenje dao je i ruski trener Vladimir Maksimov.



"To me nije iznenadilo, zapravo, vrlo je jednostavno. Imaju jednog sponzora i to je Šiškarev. Imaju već i ženski sastav, sada će biti lakše i za navijače. Spartak je želio puno, ali nije daleko otišao. Obećali su prvo mesto i titulu, ali to nije išlo kao što je bilo planirano. Sve zavisi od rezultata", rekao je Maksimov.