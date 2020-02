Ovo ni Kengur ne bi uradio - Neverovatan potez golmana u Francuskoj!

🇫🇷 Vrijdagavond namen Caen en Grenoble het tegen elkaar op in de Franse Ligue 2 en uiteindelijk trok de thuisploeg aan het langste eind...



Sećamo se svi kako je čuveni Kengur i kultnom filmu "Kad porastem biću Kengur" ušetao sa loptom nakon odbranjenog penala u svoj gol, da bi uzeo kačket.Postoji i priča da je inspiracija za ovaj skeč potekla od legendarnog golmana Petra Borote, koji je to svojevremeno navodno i uradio na jednoj utakmici, ali ne postoji dokazi da se to dogodilo.Bilo kako bilo, golman francuskog Grenobla je danas napravio možda još veću glupost.Naime, on je uhvatio loptu u ruke, bio je finiš susreta, a u želji da je baci ka jednom od svojih igrača, uspeo je da je pošalje u sopstvenu mrežu!Neverovatno je kako mu je ovo pošlo za rukom, pokušao je da izvadi loptu sa gol linije, ali nije uspeo, fudbaleri Kaena su počeli da slave, gosti su ostali u neverici.Čitavu situaciju pogledajte u nastavku.