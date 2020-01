Ili su zaspali, ili se divili kadru sa vrha stadiona, odnosno drona, samo sačekalo ih je iznenađenje.



Finale kupa u Emiratima, Al Nasr je krenuo sa centra.



Ono što se desilo je za nevericu, prvi kadar je Alvaro Negredo igrač Al-Nasra koji se raduje.



Španski veteran je dao gol u šestoj sekundi, bivši igrač Sitija je iznenadio sve, ali uvek postoji snimak, dobro da su uključili i tu kameru na vreme.



Pogledajte...

Madness - Alvaro Negredo has scored after 6 seconds in the UAE Cup final



The camera wasn’t even ready 😭pic.twitter.com/FGuD9JeNeA