Maradonu oteli vanzemaljci!

Uvek u centru pažnje je Dijego Armando Maradona.



Tokom i nakon svoje fudbalske karijere voleo je da ide "krivudavim putem", kako to reče naš stariji kolega komentator, a u poslednjih desetak godina je često viđen u alkoholisanom stanju u javnosti kada je neretko bilo sramota sve oko njega.



O svojim pijanstvima je govorio i za jednu argentinsku televiziju.



"Jednom, nakon previše alkohola, nisam bio kući tri dana. Stigao sam kući i rekao da me je oteo NLO. Rekao sam im da su me oteli i da ne mogu ništa da im kažem o tome", rekao je Maradona.



Zanimljiv izgovor...