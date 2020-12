Neverovatan spot Rubina iz Kazanja koji će vam izmamiti osmeh na lice.



Leonid Slutski ima harizmu i to je svima poznato, a to je dokazao glumeći u spotu koji možete videti u prilogu.



U njemu igra i naš Đorđe Despotović, a u nastavku pogledajte mali šou program u izvođenju Slutskog i ekipe.



U pitanju je pesma "All I Want for Christmas is You" od Maraje Keri.