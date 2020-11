Crveni karton za sudiju i "Oskar" za glumu - sukob selektora i "mahača"!

Andre Aju nije bio glavni akter meča iako je postigao dva gola u pobedi svoje Gane protiv Sudana danas u kvalifikacijama za Afrički kup nacija.



Glavni akter je bio - pomoćni sudija, a odmah ga je pratio i Hubert Velud, selektor Sudana.



Šta se desilo?



Pri rezultatu 1:0 za Ganu pomoćni sudija je prišao selektoru gostiju koji je bio jedan od aktera koškanja na terenu, gurnuo ga je, a Velud je pao kao pokošen i dobio desetke za glumu.



Naravno, očekuje se žestoka sankcija za pomoćnog sudiju zbog ovog postupka.

This is completely wrong from the assistant referee in the 🇬🇭 Ghana vs. Sudan 🇸🇩 game. This is not what we will love to see in our game. #AFCON2021Q #AfconQualifiers #AFCONpic.twitter.com/Ceu736Sten