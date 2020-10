Vreme za poene, saveta za fantazi klađenje imamo koliko hoćete!

Ko ne zna, na



Prošle nedelje smo bili relativno uspešni, prošla se četiri od šest predloga, odlučili smo da damo više predloga, a na kraju ćemo vas uputiti i na neke skrivene vrednosti. Ko ne zna, na admiralbet, možete da se kladite na fantazi poene igrača, margine i kvote su tu, pogledajte i odlučite se, a mi ćemo probati da vam olakšamo put do dobitka. Kolo će večeras otvoriti Vulvsi i Kristal Palas..











Raul Himenez (5.5) - Granica je primamljiva, ali ne zaboravite da Vulverhempton ne daje mnogo golova. Samo jedan po meču, ali i to je bilo dovoljno za tri pobede. Moraće da se čuvaju kontre, Himenez je dao gol Njukaslu, Lesteru, Sitiju i Šefildu. Meksikanac redovno pogađa, predlažemo da odigrate plus poene.







Sterling (7.5) - Siti će u Šefild, domaćin nije tvrd kao prošle godine, nema Aguera i Žesusa, pa bi Sterling verovatno trebalo da bude "lažna" devetka. Margina nije mala, dao je samo dva gola ove sezone, prošle godine nije dao gol, ali Siti nije ni primio. Po nama, minus.







Verner (5.5) - Verner se raspucao protiv Sautemptona, prešao je samo još jednom granicu. Da je Barnli kompletan sa svim svojim štoperima, Čelsi bi teško pobedio, ovaj tim Šona Dajša gubi redom, imaju samo bod, treba da se vade, neće biti baš lako. Istina primili su samo devet golova, ali im je Siti dao tri. Čini se da bi Verner mogao da postigne pogodak...







Salah (7.5) - On je sakupio 50 poena, ali obratite pažnju, 20 protiv Lidsa na startu i 13 protiv Vile. To može da zavara, nije baš u formi, no redovno daje golove Vest Hemu. Mojesov tim se podigao, igraju dobro protiv favorita, ali mislimo da je vreme da se Salah raspuca, gol i asistencija bi ga odveli preko granice.







Mane (7.5) - Sad je pitanje da li i on i Salah mogu u "plus". Za to je potrebno da se Liverpul baš raspuca, ali tradicija kaže da Senegalac takođe puca iz svih oružja kada vidi "Čekićare". Mane je u poslednja dva meča napravio 14 bodova, u uzlaznoj je formi, najbolje da izaberete ili njega ili Salaha, mi verujemo u visoku pobedu Liverpula.







Kalvert-Luin (5.5) . Da li je u Sautemptonu zaustavljen Evertonov let i hoće li podići glavu u Njukaslu. Svi čekaju da Kalvert-Luin koji je senzacionalan padne, granicu 5.5 je prešao u pet od šest utamica, u stvari svaki put osim poslednjeg kola. Čini nam se da bi mogao da uđe u krizu i da će ovo biti najava, protiv Njukasla na severu nije lako, čak i kada nema navijača.







Rašford (5.5) - Derbi sa Arsenalom, napadač Junajteda je u devez mečeva u prvenstvu i jednom u kupu dao dva gola "Gunerima", i imao dve asistencije. Ne baš učinak iz snova, Junajted se raspucao protiv Lajpciga, ali ako budu uplašeni kao sa Čelsijem, onda je šansa za golove mala. Moguće da završi 0:0.







Obamejang (6.5) - Kapiten Arsenala igra loše, u slučaju da naiđe na zatvoreni Junajted što je verovatno, teško će preći ovu granicu. On je u stvari imao sedam poena jedino protiv Fulama na startu. Sad svi očekuju da se raspuca, mi ćemo pratiti lošu formu. Tradicija? Obamejang je u šest mečeva protiv Junajteda dao tri gola. Sigurniji "minus" nego kod Rašforda.







Kejn (5.5) - Omiljeni tip gotovo u svakom kolu, Hari daje golove, igra sjajno, na ruku nam ide i činjenica da im je Murinjo natrljao nos posle blamaže u Antverpenu. Brajton je čak bolji u gostima nego kod kuće, dobili su Njukasl, odneli bod protiv VBA, a kod kuće su igrali sa jakim rivalima. Kejn je Brajtonu, hajde da ne računamo kupove, dao tri gola u pet mečeva. Ne baš sjajno, ali kako rekosmo, verujemo u kapitena Harija.







Son (6.5) - Gde je Kejn, tu je i Son. Samo kad je vojska gotova, Korejac leti, margina je veća, izaberite jednom, mi smo za Kejna, ali obratite pažnju, Son je nakupio više od deset poena u četiri od šest mečeva, protiv Njukasla je igrao poluvreme u remiju, kada se povredio. Sve u svemu, deluje primamljivo, ali mi ćemo na Kejna, što ne znači da ne možete da ih spojite...







Mitrović (5.5) - Šta mu se sve ne dešava, Fulam tone, Mitar će ih predvoditi i protiv VBA, sa druge strane je Bane Ivanović. Mitrović je osim protiv Lidsa, uzimao po par poena, ko zna možda se raspuca, ali smo nešto skeptični...