Vreme je! Kao i svake godine, fantazi PL, kompletno uputstvo, dođite da se igramo!

Ono što je bitno, biće iznenađenja, kao i tekstova u danima do početka, gde ćemo vas posavetovati, ili bolje rečeno dati neke sugestije kada je tim u pitanju.Od sutra krećemo sa predstavljanjima igrača, tačnije prvo golmana, a onda i ostalih linija tima, biće vremena do subote kada šampionat otvaraju Fulam i Arsenal.Takođe, pravićemo i najave za svako kolo, tačnije predloge, kako biste u hodu dovodili nove igrače, odnosno radili transfere i tako prilagođavali ekipu onome što se dešava tokom sezone.Ako prvi put igrate fantazi, nije teško, registrujte se na stranici https://fantasy.premierleague.com , registrujete se, možete provizorno da odaberete tim, (opcija autopick) i priključite se našoj ligi, sportske.net PL fantazi Kod je, ukucate ga, pridružite se, pa ćemo do petka zajedno napraviti tim, možda poslušate neki od naših saveta.Pravila su jednostavna, dakle birate 15 igrača, 2 golman, po pet defanzivaca i veznjaka, tri napadača. Imate 100 miliona da sastavite tim, cene igrača se menjaju, formaciju možete da odaberete, ostali igrači sa klupe se računaju u bodove, ako neko od vaših startera nije igrao na utakmici.Birate kapitena i njegovog zamenika, kapiten donosi duple bodove za kolo, možete da menjate kapitena svake nedelje. Zamenik kapitena služi da "uskoči" ako kapiten slučajno ne bude igrao.Transferi su krajnje jednostavni, dakle, imate pravo na jedan besplatan po kolu, ako želite da promenite više igrača za narednu nedelju, oduzimaju vam se bodovi. Postoji i varijanta da propustite da odradite transfer, pa ćete naredno kolo imati pravo na dva transfera.Još nešto, ako danas napravite ekipu, odnosno do početka PL, možete da promenite kompletan tim, ovo govorimo jer prelazni rok traje pa će možda neki igrači doći do subore, drugi otići iz klubova.Što se takozvanih žetona ili čipova tiče, postoji, dva puta u sezoni, jednom u 2019. drugi od 1. januara naredne godine. Ovaj žeton omogućuje da dva puta u sezoni napravite u kolu transfera koliko hoćete, a da ne gubite bodove.Takozvanije još jedna od mogućnosti, jednom godišnje, dakle u jednom kolu, možete da ga koristite, tada se računaju bodovi svih 15 igrača koje imate u timu.kao što mu ime kaže znači da se bodovi kapitena u jednom kolu tokom sezone množe sa tri, umesto "samo" duplo. Jasno ovu opciju koristite kada očekujete da neki vaš igrač obeleži kolo, pa želite da donese maksimalan broj poena.Sistem bodovanja ćete upoznati, postoje i minus bodovi, za loše stvari, i pozitivni za dobre, zatuim bonus poeni za najbolje igrače na meču, bodovi za golmana i defanzivce ako mreža ostane sačuvana i tako dalje.Broj igrača nije ograničen, tokom proteklih sezona, sportke.net su imale najveći broj fantazi igrača u Srbiji, pa je ovo prilika da ponovo igramo, kako rekosmo, biće i iznenađenja tokom sezone, pa sve to možemo da propratimo na pravi način.Dakle još jednom, kod je, priključite se ligi sportske.net PL fantazi, pa se vidimo sutra sa tekstom o golmanima.Ovo je adresa , samo registrujete ekipu, napravite tim, ukucate kod i spremni ste za naše takmičenje.