Spremni za fantazi klađenje? Pa da pomognemo...

Posle pauze vraća se PL fantazi klađenje , ponovo smo izdvojili nešto iz ponude, u naše savete. Jasno, ovo su predlozi, i dalje je bilo više pogodaka neko promašaja, ali da krenemo od Mitrovića.







Mitrović 5.5 - Imao je par asistencija u poslednjim kolima, u reprezentaciji se nije proslavio, sve u svemu, teška odluka, stiže im Everton, Fulam ne liči na premijerligašku ekipu, mi bismo igrali minus, ali je i kvota slaba. Možda najbolje da preskočite.







Kalvert Luin 5.5 - Ovde će se ići jako na plus, mnogo očekuju od otkrovenja Evertona, radi se o igraču koji jeste eksplodirao, ali "Karamele" bi trebalo da padnu u formi. Nismo sigurni da je pametno da igrate jako na plus.







Hari Kejn 5.5 - Derbi protiv Mančester Sitija, poznavajući Murinja, Totenhem će igrati na bod, ali Kejn ume da reši ovakve utakmice iako su "Građani" favorit na papiru. Mala opklada na plus poene.







Son 6.5 - Na njega je margina veća, ali ni to ne mora da znači ništa, gol i asistencija, ili par asistencija bi ga odvelo u plus koji sjajno plaća. I ovo je težak izbor.







De Brujne 6.5 - Ne verujemo previše Sitiju, mnada je Belgijanac duša tima i sigurno da može da pređe granicu, no, ako bude utakmica bez mnogo golova, dobro bi bilo probati minus na kvotu 1.70.













Markus Rašford 6.5 - Ovo je naša najveća opklada, idemo na plus, vreme je da se razigra, VBA ima silne probleme, mada ne zaboravite da Junajted nije dobio nijedan meč kod kuće. Rašford ipak liči na igrača koji bi mogao da nam utera novac u džep.







Pjer Emerik Obamejang 6.5 - Isplatilo se, kako tvrdimo od početka igrati minus, Arsenal ne stvara puno šansi, igra dalje od gola, sad protiv Lidsa možda vidimo festival, ali Bijelsin tim ume da odigra tvrdo i zatvoreno. Ostajemo pri minusu...









Rahim Sterling 6.5 - Što smo rekli za De Brujnea važi i za njega, Murinjo će podebljati bokove, on zna da nema šta da traži u nadigravanju sa Pepom, pa ni omaleni napadač neće imati puno prostora.







Raul Himenez 5.5 - Vulvsi teško daju golove, a opet, igraju protiv Sautemptona, gosti neće odustati od napada, Meksikanac bi mogao da postigne gol, možda učini još nešto, čini se da je i ovde dobra ideja da se igraju plus poeni.







Sadio Mane 6.5 - Mane ili Žota pitanje je sad, stiže Lester, sa onakvom odbranom, Liverpul mora da igra na gol više, nema Salaha, Senegalac će biti udarna igla Klopa, nije nemoguće ni da Lester napravi iznenađenje, ali verujemo u golove.







Džejmi Vardi 5.5 - Što smo rekli za Manea, važi i za Vardija, on bi mogao takođe da bude jedna od boljih opklada na plus poene, tim pre što je margina 5.5. Vardi je u 11 mečeva protiv Liverpula dao 7 golova i imao jednu asistenciju. Definitivno, plus...







Timo Verner 5.5 - Mi ćemo probati minus, prvo, Čelsi neće napasti, imaju lošu tradiciju na severu, uz to, Njukasl često podigne nivo igre protiv jačih rivala kod kuće. Generalno bolji su tim nego što većina ljudi misli, ne bi nas začudilo da ostane 0:0 na praznom "Sent Džejms Parku".



Evo i bez objašnjavanja još par tipova:



Minus - Ejbraham, Bruster, Aju



Plus - Helder Košta, Haler, Podense





