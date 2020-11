Fantazi PL - Vreme za novo klađenje na margine!

I ovog vikenda kladionica Admiralbet.rs nudi odličnu ponudu za fantazi igrače, odnosnoi klađenje na margine. Prošlog vikenda u savetima nismo bili uspešni kao prethodne nedelje, prošla je polovina, a pred pauzu izdvojili smo nekoliko potencijalnih opklada koje jasno možete da kombinujete.











Aleksandar Mitrović 5.5 - Prošle nedelje je imao dve asistencija bio jedan od ključeva prve pobede Fulama. Sada igraju protiv Vest Hema koji je u odličnoj formi, ali i sami primaju dosta golova. Mitar je bio na meti Mojesa kao rešenje za napad, ali Fulam i nije pomišljao da ga pusti. Vreme je za gol.











Dominik Kalvert Luin 5.5 - Everton je pao u formi čekaju Junajted koji bolje igra na strani. Anćeloti je iskusan sigurno neće napasti a odbrana Mančester Junajteda je takva da neće biti iznenađenje ako otkrovenje sezone, mladi Englez nastavi svoj golgeterski niz.











Hari Kejn 6.5 - Hari igra sjajno, tresao je mreže u LE, ali prvenstvo je važnije, Murinjo ide kod Bilića koji bi mogao da dobije otkaz ako izgubi. Kejn protiv Vest Hema, verovali ili ne postiže gol po meču, sedam mečeva isto tolika puta je savladao golmane "Begisa".











Son 6.5 - Gde je Kejn, tu je i Son, on daje golove i asistira, ako "Pevci" dobiju visokim rezultatom, nema sumnje da će tandem biti glavnim pa možda nije loše da ih uz "plus" spojite na tiketu.











Džejmi Vardi 5.5 - On ne stari, "evergrin" što kažu muzičari, Džejmi je dao gol i Lidsu, ali Vulvsi su tvrd tim, ovde bi možda rezultat mogao da bude tesan i sa malo golova. Mi vam savetujemo minus...











Kevin De Brujne 6.5 - Vratio se, polako postaje onaj stari, Siti protiv Liverpula deluje kao meč u kome bi ekipe mogle da se raspucaju, ali neretko smo svedoci dosadnih engleskih derbija. Vrlo teška opklada, Gvardiola obično prilagodi igru, nije tako ofanzivan protiv Klopa, pa idemo na minus.















Mohamed Salah 6.5 - Dao je gol pošto je iskamčio penal, ali to i dalje nije onaj igrač iz prošle sezone. Ako Pep zategne odbranu, i ovde je minus prva opcija.











Sadio Mane 6.5 - U 12 mečeva protiv Sitija, Senegalac je dao pet golova i imao asistenciju. Govorimo i PL i ne samo od kada igra za Liverpul, jednom ih je rasturio u dresu Sautemptona. Ako bude tvrde, ni on, kao ni Salah neće imati mnogo prostora...











Obamejang 6.5 - Dao je gol Junajtedu iz penala, igra dosta slabije nego prethodne sezone, ali i tim stvara manje šansi. Arsenal jeste favorit protiv Vile, ipak klub iz Birminghema nije primio mnogo golova i ovaj meč bi mogao da bude neizvesniji nego što se čini. Još jedan težak tip, ali nama se ne čini da je Obamejang popravio formu, mada će pre ili kasnije početi da daje golove.











Rahim Sterling 6.5 - Motiv do neba, igra protiv bivšeg kluba, setimo se da se nakon jednog derbija potukao sa Džo Gomezom sutradan u kantini engleske reprezentacije. Sterling ima loš skor protiv Redsa, izgubio je više od polovine mečeva, sedam od trinaest, računajući sva takmičenja, dao je dva gola, imao tri asistencije, obično završi u nekoj gužvi, moguć je karton, i ovde idemo na minus poene.











Raul Himenez 5.5 - Meksikanac nije dao gol prošle nedelje, videćemo štqa će Vulvsi uraditi protiv Lestera, imaju solidnu ekipu, "Lisice" su rasturile Lids, meč će biti prilično izjednačen, ali Himenez može da postigne gol protiv Lestera, imaće više prostora.











Timo Verner 6.5 - Čelsi je rasturio oslabljeni Barnli, dao je gol, Nemac će biti u timu protiv Šefild Junajteda koji igra tvrdo, ali je to mnogo slabiji tim nego prošle godine. Šefild je izgubio sva tri meča van svog stadiona, ali su primili samo pet golova. Ipak, Verner deluje kao dobra ideja kada su plus poeni u pitanju.



Od ostalih igrača, ponovo neki predlozi bez analize:



Plus - Džejms Rodrigez (4.5), Podense (4.5), Vard-Prous (4.5)



Minus - Mopaj (6.5), Maunt (5.5), Haler (5.5), Votkins (5.5)