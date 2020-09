Fantazi PL - Vezisti, najjača karika!

Fantazi PL - Red je na defanzivce, koga uzeti? https://t.co/DSeYemWnZF — Sportske.net (@sportske) September 8, 2020

Fantazi PL - Kako izabrati golmane? Ovo su naši predlozi! https://t.co/Z6vaOfEhWr — Sportske.net (@sportske) September 7, 2020

Danas smo priču posvetili vezistima. Još je tri dana do početka PL, imate priliku i dalje da se prijavite u najbrojnije fantazi takmičenje (kod) čiji su domaćin sportske.net. Počinje u subotu, poslednji rok da prijavite ekipu za prvo kolo je subota 12.30 sat vremena kasnije šampionat će otvoriti Fulam i Arsenal.Vezni igrači?Najvažniji su, kaže teorija, a ove sezone su još važniji, tvrde znalci?Zbog čega?Pa, jer će ključni igrati biti u veznom redu, nekoga ćete sigurno uzeti od De Brajnea 11.5, Salaha i Manea 12.00, toliko vredi i Obamejang koji je bio napadač prošle godine, Rašford je takođe među vezistima. Jasno, za to vam nije potreban savet, neko od njih bi trebalo da vam bude ključni igrač i kapiten jer donose najviše bodova.Napadači koji su predstavljeni kao vezni daju mnogo golova, što se vezistima donosi ogroman broj poena. Neki će probati i sa Fernandešom koji je odigrao sjajno proleće, davao golove iz penala, asistirao i preporodio Junajted. Son je takođe zanimljiv na 9.00, igrač koji asistira Kejnu i daje golove, prošle sezone je doneo 169 bodova, iako nije bio toliko skup na početku.Ali, ne možete sve da ih uzmete, ima mesta za jednog, ili eventualno dvojicu ako štedite u drugim linijama, pa je zanimljivo videti ko od jeftiniji vezista može da pomogne.Mateus Pereira iz VBA je odigrao sezonu iz snova, ovaj Brazilac koji je stigao tiho iz Sportinga, posle pozajmice u Nemačkoj je prošle godine imao 16 asistencija i 8 golova. Počeo je kao rezerva, a završio kao ključni Bilićev igrač. Biće standardan, 6.5 je dobra ponuda. Isto toliko vredi i Fil Foden iz Sitija, Pep je najavio da će ga forsirati, ali konkurencija je takva da je neizvesno hoće li biti standardan.Bisuma ili Dejl Stivens iz Brajtona? Obojica vrede 4.5 jedan će igrati, ako pogodite koji idealni su da kao najjeftiniji u veznom redu zatvore ekipu.Popularan je među fantazi igračima Susek iz Vest Hema koji je Mojesov tip igrača, dobro je igrao i na pripremama, a procenjen je na 5 miliona.Vord-Praus iz Sautemptona je naš omiljeni igrač, predlagali smo ga prošle godine, igra standarno, 117 poena, ima je i boljih sezona od prošle, a može i više, za njega treba da izdvojite 6 miliona.Alan Sant Maksimin iz Njukasla je na 5.5 on je dobra kupovina, Stiv Brus ga voli, iako nije oduševio u prvoj sezoni. Sada se adaptirao i mogao bi da bude pametan potez.Diogo Jota iz Vulvsa je na 6.5, zanimljiv igrač, odmah je uz Himeneza, Vulvsi često umeju da zaštite mrežu, pa ti mu mogao da donese i ekstra poene kao vezista.Ako nemate Sterlinga 11.5 ili De Brujnea koji košta isto, iz Sitija vam je rešenje Marez.Razlog je jednostavan kada nije bio standardan dao je 11 golova i imao 14 asistencija prošle sezone. U 4-4-3 igra sigurno po boku, može da bude ubitačan, mada Pep često filozofira i menja tim.Dovoljno je, možete da izaberete, ako se niste prijavili, požurite ovde, kod je hpez36, a ako ste propustili tekstove o golmanima i defanzivcima, imate vremena.U slučaju da ste novi u fantaziju, ovde je uputstvo ...