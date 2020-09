Fantazi PL - Treća nedelja, par dobrih pikova!

Sledi treća nedelja, ono što je bio Salah u prvoj, to su postali Kejn i Son u drugoj nedelji. U našoj ligi, izdvojio se "Koca2, tim koji ima 222 poena, "Frozen Yougurt" je drugi sa 200. Masivnih 112 poena u drugoj nedelji osvojila je ekipa "ilicka", izbila je na treće mesto.



Prošlonedeljni vodeći, sa najboljim rezultatom u prvom kolu "The Game Of Paunović" je pao na peto mesto, ali, tek je početak.



Šta činiti ovu nedelju?



Imamo par saveta.



Ako tražite golmana, probajte sa Emilijanom Martinezom koji je iz Arsenala prešao u Aston Vilu. On vredi 4.5 biće prvi golman tima iz Birmingema, protiv Šefilda je bio sjajan, odbranjen penal i 13 poena. Vila ide Fulamu koji je pogađao i izgubio protiv Lidsa, ali trebalo bi da bude manje golova.



Popularan je i Tarik Lampti (4.5) iz Brajtona, iako će "Galebovi" ugostiti Junajted. Ipak, na duže staze se isplati.



Ni Ris Džejms nije skup (5.1), igra kod Lamparda, Čelsi gostuje VBA, i u porazu od Čelsija desni bek je bio dobar, on bi mogao da skupi dosta poena ove sezone.



Od vezista, Danijel Podens (5.5) u Vulvsima će dobiti veću ulogu posle prodaje Žote Liverpulu. Vulverhempton je odlična ekipa, gostuju Vest Hemu koji deluje očajno.



Predlagali smo već da probate sa Rodrigezom (7.6) može da postigne gol, izvodi prekide, Everton je dobar i čini nam se da je ovo poslednja prilika da uzmete Kolumbijca pre nego što postane preskup.



Njegov klupski drug Kalver-Luis name je bio pik prošle nedelje, pogrešili ste ako ga niste uzeli, sada vredi već 7.3. Bamford iz Lidsa je na 5.7 doneo je 21 poen, Bijelsa neće prestati da igra ofanzivno.



"Spavač" je Oli Votkins (6.00) iz Aston Vile, mada nije ni toliko jeftin, za ovaj novac možete da pokupite Mitrovića (6.00) ili Ajua (5.9) iz Kristal Palasa.



Tim možete da namestite do subote u 12:30, kolo otvaraju Brajton i Mančester Junajted.



Nije još kasno da se priključite sportke.net fantazi ligi, sve možete da pronađete ovde.